Haka Lac de la Reynerie Toulouse, 2 septembre 2023, Toulouse.

Haka Samedi 2 septembre, 21h30 Lac de la Reynerie Entrée libre

Cette troupe de danse océanienne, qui a pour but de promouvoir et partager les cultures du Pacifique, nous présentera la danse Haka des Îles Marquises. Cette danse a été rendue célèbre par leurs voisins néo-zélandais et son équipe de rugby les All Blacks.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T21:30:00+02:00 – 2023-09-02T22:00:00+02:00

