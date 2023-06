Le Gimmick Five Syndicate Lac de la Reynerie Toulouse, 2 septembre 2023, Toulouse.

Le Gimmick Five Syndicate Samedi 2 septembre, 20h30 Lac de la Reynerie Entrée libre

Au croisement de l’électro, du funk et du swing, le Gimmick Five Syndicate est un mix de bisous et de blues, de punk à chiens et de funk à chats, de rillettes et de paillettes, de syndicat et de paprika. Voir le Syndicat du Cuivre, comme on l’appelle dans le milieu, c’est la promesse d’un moment fort et chaleureux.

Retrouvez toute la programmation d’Un été au bord du lac

Lac de la Reynerie 8 Rue Carlo Sarrabezolles 31000 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « description »: « UN u00c9Tu00c9 AU BORD DU LAC 11 JUILLET > 2 SEPTEMBRE Lac de la Reynerie concerts spectacles ateliers activitu00e9s sportives et nautiques GRATUIT Base Nautique et de Loisirs Lac de la Reynerie + du2019infos : metropole.toulouse.fr », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Un u00e9tu00e9 au bord du lac – 2023 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230525160256-eef0cdcaf9359dee4600a03d12179cae/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718117ec2bd82dd8e », « thumbnail_height »: 1596}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718117ec2bd82dd8e »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T21:30:00+02:00

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T21:30:00+02:00

uneteauborddulac2023

© Droits réservés