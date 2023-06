Didier Dulieux et Fred Bambou Lac de la Reynerie Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Didier Dulieux et Fred Bambou Lac de la Reynerie Toulouse, 31 août 2023, Toulouse. Didier Dulieux et Fred Bambou Jeudi 31 août, 20h30 Lac de la Reynerie Entrée libre Ce projet est la rencontre improbable entre l’accordina de Didier Dulieux et les percussions farfelues, créatives et déjantées de Fred Bambou : clapophone, chaussures à soufflet et poires de lavement… Une musique enjouée, souvent rigolote, parfois virtuose, avec en plus un zeste de pédagogie humoristique. En lien avec la représentation, atelier de percussions avec les artistes dès 17h Retrouvez toute la programmation d’Un été au bord du lac Lac de la Reynerie 8 Rue Carlo Sarrabezolles 31000 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « description »: « UN u00c9Tu00c9 AU BORD DU LAC 11 JUILLET > 2 SEPTEMBRE Lac de la Reynerie concerts spectacles ateliers activitu00e9s sportives et nautiques GRATUIT Base Nautique et de Loisirs Lac de la Reynerie + du2019infos : metropole.toulouse.fr », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Un u00e9tu00e9 au bord du lac – 2023 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230525160256-eef0cdcaf9359dee4600a03d12179cae/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718117ec2bd82dd8e », « thumbnail_height »: 1596}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718117ec2bd82dd8e »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

