Métatopia Lac de la Reynerie Toulouse, 25 août 2023, Toulouse.

Métatopia Vendredi 25 août, 19h30 Lac de la Reynerie Entrée libre

Un groupe de participants génèrent des sons électroniques et jouent avec des architectures dynamiques. Mêlant capteurs et technologies numériques d’une part, mouvement corporel et structures physiques d’autre part, cette expérience en plein air permet de se reconnecter avec le monde et son propre corps.

En lien avec la représentation, atelier danse et numérique avec les artistes du 22 au 25 août dès 17h

Retrouvez toute la programmation d’Un été au bord du lac

Lac de la Reynerie 8 Rue Carlo Sarrabezolles 31000 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T19:30:00+02:00 – 2023-08-25T20:30:00+02:00

