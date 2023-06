« Dar diwef » Lac de la Reynerie Toulouse, 24 août 2023, Toulouse.

« Dar diwef » Jeudi 24 août, 20h30 Lac de la Reynerie Entrée libre

L’ensemble acoustique interprétera les compositions les plus enjouées de Lakhdar Hanou et de son oud, conteur des orients et un répertoire festif du Moyen-Orient à l’Andalousie. Les cordes se mêlent au chant en liesse, avec le feu de la guitare flamenca, le jeu mystique du violoncelle et la chevauchée des mains sur les percussions aux rythmes des mélodies enivrantes.

À 20h, 1ère partie jeunes talents

Retrouvez toute la programmation d’Un été au bord du lac

Lac de la Reynerie 8 Rue Carlo Sarrabezolles 31000 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « description »: « UN u00c9Tu00c9 AU BORD DU LAC 11 JUILLET > 2 SEPTEMBRE Lac de la Reynerie concerts spectacles ateliers activitu00e9s sportives et nautiques GRATUIT Base Nautique et de Loisirs Lac de la Reynerie + du2019infos : metropole.toulouse.fr », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Un u00e9tu00e9 au bord du lac – 2023 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230525160256-eef0cdcaf9359dee4600a03d12179cae/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718117ec2bd82dd8e », « thumbnail_height »: 1596}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718117ec2bd82dd8e »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T20:30:00+02:00 – 2023-08-24T21:30:00+02:00

2023-08-24T20:30:00+02:00 – 2023-08-24T21:30:00+02:00

uneteauborddulac2023

© Droits réservés