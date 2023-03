Rugby au bord du lac Lac de la Reynerie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rugby au bord du lac Lac de la Reynerie, 24 août 2023, Toulouse. Rugby au bord du lac Jeudi 24 août, 14h00 Lac de la Reynerie Entrée libre Pour clôturer l’opération «Un été au bord du lac», venez exercer votre rugby et plongez dans l’univers du ballon ovale avant le début de la Coupe du Monde !

Nombreuses animations sportives et culturelles autour du rugby, accessibles et inclusives pour tous. Lac de la Reynerie 8 Rue Carlo Sarrabezolles 31000 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T14:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:00:00+02:00

2023-08-24T14:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:00:00+02:00 villes pour tous rugby TO XIII

