Toulouse M.A.N and The Maniacs Lac de la Reynerie Toulouse, 17 août 2023, Toulouse. M.A.N and The Maniacs Jeudi 17 août, 20h30 Lac de la Reynerie Entrée libre La chanteuse franco-américaine M.A.N, accompagnée de ses MANIACS, prêche une parole écoféministe à coup de phrases incisives enrobées dans du velours psychédélique. Ce voodoo rock jovialement protestataire est joué par une batteuse she-punk, un guitariste imbibé du son des 70’s, et une basse assurée par un corniste-claviériste obsédé du groove. À 20h, 1ère partie jeunes talents théâtre, One, Cie Les Hommes Sensibles Retrouvez toute la programmation d’Un été au bord du lac Lac de la Reynerie 8 Rue Carlo Sarrabezolles 31000 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « description »: « UN u00c9Tu00c9 AU BORD DU LAC 11 JUILLET > 2 SEPTEMBRE Lac de la Reynerie concerts spectacles ateliers activitu00e9s sportives et nautiques GRATUIT Base Nautique et de Loisirs Lac de la Reynerie + du2019infos : metropole.toulouse.fr », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Un u00e9tu00e9 au bord du lac – 2023 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230525160256-eef0cdcaf9359dee4600a03d12179cae/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718117ec2bd82dd8e », « thumbnail_height »: 1596}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718117ec2bd82dd8e »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

