Osmosis – Lorenzo Naccarato Vendredi 11 août, 19h30 Lac de la Reynerie Entrée libre Les oiseaux sont les acteurs magnifiques du spectacle de la nature. Comment transposer au plan musical l'idée du nid, la complexité d'un vol synchronisé ou la superposition de plusieurs territoires chantés ? Le spectacle Osmosis reposera sur l'utilisation en scène de trois types d'instruments générateurs de sons : un piano, six magnétophones à cassettes et une platine vinyle. Retrouvez toute la programmation d'Un été au bord du lac

Toulouse

