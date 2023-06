Ayoub Rahal Lac de la Reynerie Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Ayoub Rahal Lac de la Reynerie Toulouse, 10 août 2023, Toulouse. Ayoub Rahal Jeudi 10 août, 20h00 Lac de la Reynerie Entrée libre Né dans le sud du Maroc à Taroudant, Ayoub a grandi au milieu de la musique traditionnelle marocaine dont la musique gnawa. À 17 ans, il découvre qu’il sera amené à devenir un maâlem et commence à créer son groupe. Il décide de moderniser le style musical traditionnel en le fusionnant avec de la funk, jazz, reggae. Ayoub saura vous faire voyager dans cette ambiance très particulière grâce à son instrument le guembri et à ses chants gnawa. À 19h30, 1ère partie jeunes talents Retrouvez toute la programmation d’Un été au bord du lac Lac de la Reynerie 8 Rue Carlo Sarrabezolles 31000 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « description »: « UN u00c9Tu00c9 AU BORD DU LAC 11 JUILLET > 2 SEPTEMBRE Lac de la Reynerie concerts spectacles ateliers activitu00e9s sportives et nautiques GRATUIT Base Nautique et de Loisirs Lac de la Reynerie + du2019infos : metropole.toulouse.fr », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Un u00e9tu00e9 au bord du lac – 2023 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230525160256-eef0cdcaf9359dee4600a03d12179cae/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718117ec2bd82dd8e », « thumbnail_height »: 1596}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718117ec2bd82dd8e »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

