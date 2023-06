Risha – Thierry Di Filippo trio Lac de la Reynerie Toulouse, 3 août 2023, Toulouse.

Risha – Thierry Di Filippo trio Jeudi 3 août, 20h30 Lac de la Reynerie Entrée libre

Imprégné des cultures traditionnelles musicales arabes, sépharades, africaines, mais aussi du rock, du jazz et parfois de l’électro, son univers musical oscille entre la poésie, l’énergie poussée jusqu’à la transe, la passion et la beauté des mélodies. On y retrouve un minimalisme assumé et porté par la formation du trio oud, contrebasse et batterie.

À 20h, 1ère partie jeunes talents

Retrouvez toute la programmation d’Un été au bord du lac

Lac de la Reynerie 8 Rue Carlo Sarrabezolles 31000 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T20:30:00+02:00 – 2023-08-03T21:30:00+02:00

