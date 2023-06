Pour Hêtre Lac de la Reynerie Toulouse, 28 juillet 2023, Toulouse.

Pour Hêtre Vendredi 28 juillet, 19h30 Lac de la Reynerie Entrée libre

Le troisième (H)être… (H)être vivant… Hêtre sensible.

Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann partagent leur écoute et leur bienveillance avec ce(t) Hêtre, autre représentant du vivant mais aussi avec le public qui sera invité à toucher, grimper et porter cet hêtre sensible.

Ils parlent de leur façon de résister au chaos, de se hisser vers les hauteurs tout en s’ancrant dans la terre ferme, de notre fragilité dans un cosmos qui nous dépasse.

En lien avec la représentation, atelier parents-enfants avec les artistes le 29 juillet dès 17h

2023-07-28T19:30:00+02:00 – 2023-07-28T20:30:00+02:00

