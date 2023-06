Défilé Casa93 Mirail Lac de la Reynerie Toulouse, 20 juillet 2023, Toulouse.

Défilé Casa93 Mirail 20 juillet et 1 septembre Lac de la Reynerie Entrée libre

Une formation de mode libre et engagée d’un nouveau genre, gratuite et sans condition de diplôme pour des jeunes créatifs, formés pour repenser la mode de demain de façon plus humaine, solidaire, transparente et responsable.

Au programme :

• 20 juil. – 19h : atelier-débat sur le thème de la

mode.

• 1er sept. – 19h : défilé de la collection collective « 100% upcycling et mode éthique » des 14 jeunes talents dans les allées du Parc du Château.

Retrouvez toute la programmation d’Un été au bord du lac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T19:00:00+02:00 – 2023-07-20T20:00:00+02:00

2023-09-01T19:00:00+02:00 – 2023-09-01T20:00:00+02:00

uneteauborddulac2023

© Droits réservés