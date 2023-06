Street Soul Train Lac de la Reynerie Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Street Soul Train Lac de la Reynerie Toulouse, 14 juillet 2023, Toulouse. Street Soul Train Vendredi 14 juillet, 19h30 Lac de la Reynerie Entrée libre Qu’est-ce que Street Soul Train ? Le premier concert funk dansé en déambulation. Au volant de leur Funky Truck, système de sonorisation embarqué, les danseurs de la Cie Étincelles et le chanteur beatboxer Wab distillent leur énergie pour faire entrer le public dans la danse. Retrouvez toute la programmation d’Un été au bord du lac Lac de la Reynerie 8 Rue Carlo Sarrabezolles 31000 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1125, « description »: « UN u00c9Tu00c9 AU BORD DU LAC 11 JUILLET > 2 SEPTEMBRE Lac de la Reynerie concerts spectacles ateliers activitu00e9s sportives et nautiques GRATUIT Base Nautique et de Loisirs Lac de la Reynerie + du2019infos : metropole.toulouse.fr », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Un u00e9tu00e9 au bord du lac – 2023 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230525160256-eef0cdcaf9359dee4600a03d12179cae/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718117ec2bd82dd8e », « thumbnail_height »: 1596}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718117ec2bd82dd8e »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T19:30:00+02:00 – 2023-07-14T20:30:00+02:00

2023-07-14T19:30:00+02:00 – 2023-07-14T20:30:00+02:00 uneteauborddulac2023 © Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Lac de la Reynerie Adresse 8 Rue Carlo Sarrabezolles 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Lac de la Reynerie Toulouse

Lac de la Reynerie Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Street Soul Train Lac de la Reynerie Toulouse 2023-07-14 was last modified: by Street Soul Train Lac de la Reynerie Toulouse Lac de la Reynerie Toulouse 14 juillet 2023