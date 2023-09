Cet évènement est passé Meudon-la-Forêt : l’approche urbaine de l’architecte Fernand Pouillon Lac de la résidence Le Parc Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Meudon-la-Forêt : l’approche urbaine de l’architecte Fernand Pouillon Lac de la résidence Le Parc Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. Meudon-la-Forêt : l’approche urbaine de l’architecte Fernand Pouillon 16 et 17 septembre Lac de la résidence Le Parc Sans réservation Visiste commentée – Meudon-la-Forêt : l’approche urbaine de l’architecte Fernand Pouillon.

Organisée par le CSSM.

Rendez-vous rue Saint-Exupéry devant le bassin

Durée : 1h30. Lac de la résidence Le Parc rue Saint-Exupéry, Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0678792865 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Meudon CSSM © Ville de Meudon Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Lac de la résidence Le Parc Adresse rue Saint-Exupéry, Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Lac de la résidence Le Parc Meudon latitude longitude 48.790163;2.226431

Lac de la résidence Le Parc Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/