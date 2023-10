Journée la biodiversité du lac Lac de la Prade Bazas, 26 avril 2024, Bazas.

Bazas,Gironde

La biodiversité du lac de la Prade n’aura plus aucun secret pour vous ! Découvrez sur cette journée les principales espèces de faune et flore présente, leurs particularités et de découvrir les différents habitats du lac..

2024-04-26 fin : 2024-04-26 16:00:00. EUR.

Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The biodiversity of Lac de la Prade will no longer hold any secrets for you! Discover the main species of flora and fauna, their particularities and the different habitats of the lake.

La biodiversidad del lago de la Prade ya no tendrá secretos para usted Descubra las principales especies de fauna y flora presentes, sus particularidades y conozca los diferentes hábitats del lago.

Die Artenvielfalt des Lac de la Prade wird kein Geheimnis mehr für Sie sein! Entdecken Sie an diesem Tag die wichtigsten Arten der hier vorkommenden Flora und Fauna, ihre Besonderheiten und lernen Sie die verschiedenen Lebensräume des Sees kennen.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT du Bazadais