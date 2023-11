Les oiseaux aquatiques Lac de la Prade Bazas, 21 février 2024, Bazas.

Bazas,Gironde

La nature du lac de la Prade est extraordinaire ! A l’aide de vos jumelles venez explorer le site, observer les oiseaux et identifier les oiseaux aquatiques !.

2024-02-21 fin : 2024-02-21 12:00:00.

Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The nature of Lac de la Prade is extraordinary! With your binoculars, come and explore the site, observe the birds and identify the aquatic birds!

La naturaleza del lago de la Prade es extraordinaria Con sus prismáticos, venga a explorar el lugar, observe las aves e identifique las aves acuáticas

Die Natur am Lac de la Prade ist außergewöhnlich! Mithilfe Ihres Fernglases erkunden Sie den Ort, beobachten Vögel und bestimmen Wasservögel!

Mise à jour le 2023-10-18 par OT du Bazadais