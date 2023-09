Ciné débat : Ô papillons Lac de la Prade Bazas, 15 décembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

« Ô papillons » Venez découvrir et discuter de ce film documentaire, qui aborde la place des papillons et des zones humides à nos côtés ..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. EUR.

Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Ô papillons » Come and discover and discuss this documentary film, which looks at the place of butterflies and wetlands alongside us .

« Venga a descubrir y debatir este documental, que examina el lugar que ocupan las mariposas y los humedales junto a nosotros.

« O Schmetterlinge » Entdecken und diskutieren Sie diesen Dokumentarfilm, der die Bedeutung von Schmetterlingen und Feuchtgebieten an unserer Seite thematisiert.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT du Bazadais