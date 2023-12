ANNULE Rallye Nature sur les mammifères Lac de la Prade Bazas, 2 novembre 2023, Bazas.

Bazas Gironde

Début : 2023-11-02 14:00:00

fin : 2023-11-02 16:00:00

Le Lac de la Prade à Bazas abrite des animaux tous plus étonnants les uns que les autres. Munis d’une carte quadrillée du site, parcourez l’étendue du lac pour résoudre des énigmes en lien avec la nature tout en s’amusant. Pour chaque énigme résolue, un indice vous sera donné. Votre mission si vous l’acceptez ? Percer les secrets de la biodiversité du lac ! Une sortie à faire en famille..

Lac de la Prade

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-10-31 par OT du Bazadais