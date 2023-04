Séjour sport et nature au Lac de la Gimone LAC DE LA GIMONE, 17 juillet 2023, Bézues-Bajon.

Séjour sport et nature au Lac de la Gimone 17 – 21 juillet LAC DE LA GIMONE Coût du Séjour par enfant : 560 € et ouverts à tous.

L’opéraiton vacances apprenantes ayant pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisaiton des savoirs après les périodes de confinnement et des restrictions y afférent, il sera proposé des actvités visant à renforcer les compétences des participants aux séjours à travers la mise en place de temps pédagogiques autour de l’environnement et de la nutrition.

Ce renforcemenrt se fera en lien avec des actvités sportives et culturelles de poposées par la structure et par la découverte du milieu naturel du lac de la Gimone.

Thématiques d’activités durant le séjour :

– Activités sportives et physiques

– Sensibilisation à une alimentation équilibré – Développement Durable et transition écologique

– Sensibilisation à la citoyenneté et la lutte contre les discriminaitons.

Le lac de la Gimone est un lac de barrage français situé sur deux départements, la Haute-Garonne et le Gers, en région Occitanie.

Le lac c’est une zone de 280 Hectares, qui contient 25 millions de m3 d’eau sur près de 5 kilomètres de long. Il est aussi une frontière naturelle entre 2 départements : Le Gers et la Haute-Garonne.

5 communes enlacent le lac qui est alimenté par la neige des Pyrénées.

L’histoire raconte aussi que la fée viviane y garde l’épée de d’Artagnan.

Ses eaux sont retenues par un barrage se déployant sur la vallée de la Gimone. De par le fait qu’il est situé dans une vallée, il s’étend peu en largeur mais beaucoup en longueur, remontant ainsi sur une distance de 6 km, jusqu’à la commune de Boulogne-sur-Gesse. Le lac est limité côté est par un coteau boisé, côté sud-ouest par la D12 et enfin côté nord par la D228. L’apport de l’eau est assuré par les eaux de pluies, mais également par le canal de la Neste, qui irrigue l’affluent du lac, la Gimone.

Les activités proposées :

– Amener l’enfants à rencontrer l’autre.

– Amener l’enfants à découvrir l’environnement.

– Sensibiliser à l’environnement.

– Amener l’enfants à se connaître.

– Amener l’enfants à se divertir, s’amuser et passer de bonnes vacances.

Les activités physiques et sportives de pleine nature :

– Randonnées Pedestre

– Randonnées Cyvliste

– Paddle

– Kayac

– Aviron, Barque, Pédalos

– Parcours d’orientation

– Jeux Gonflables Souriez et Sauter

– Sports d’eaux Vives

– Beach Tennis

– Sports Multi- Activités

Les activités de découverte du milieu : journée au lac, rally photo, Parc Aquatique, chasse au Trésor.

Les activités communes : courses, préparation des goûters équilibrés et des menus, gestion de la vie quotidienne.

Ces activités seront décidées en concertation avec les enfants lors des réunions en fonctions de leurs envies et motivations.

Déroulement du Transport :

Départ du Parking du Complexe Sportif René Valmy à 9h00 et retour aux alentours de 19h00.

Le voyage s’effectuera en autocar.

Hébergement :

Les enfants seront hébergés dans des Tentes ).

Ils s’installeront par d’affinité.

Chaque tente devra être correctement rangée pour préserver la bonne hygiène de chacun.

L’établissement qui nous reçoit est adaptée et nous garantit que les hébergements ne seront pas mixtes.

Nous serons logées en pension complète qui contient le petit-déjeuner ainsi que les repas du midi et du soir. Ils seront élaborés en concertation avec notre Nutritionniste et les jeunes.

Ces repas de qualité contribueront à une éducation au goût et à une sensibilisation à une alimentation équilibrée. Les produits locaux seront mis à l’honneur.

L’équipe pédagogique devra prendre leurs repas avec les enfants.

L’ensemble des repas s’adapte au régimes alimentaires spécifiques sur prescription médicale : sans gluten, allergie…

Les produits locaux seront à l’honneur.

Soirées et Animations :

Des veillées sont organisées tous les soirs et s’adaptent au déroulement du séjour. A la fin des veillées, un temps d’échange est organisé pour discuter de la journée et du programme de lendemain. Les jeunes se coucheront après la veillée.

Des soirées à thèmes sont organisées par la base de loisirs.

Mise à disposition d’un espace barnum au bord de l’eau et d’une scène.

LAC DE LA GIMONE 32140 Bézues-Bajon 32140 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://associationjcsl.wixsite.com/jcsl »}, {« type »: « phone », « value »: « 06-51-19-82-63 »}, {« type »: « email », « value »: « association.jcsl@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

sport de nature