2023-04-08 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-08 17:30:00 17:30:00

Calvados Noues de Sienne . La base de loisirs de la Dathée ouvre ses portes pour une nouvelle saison. Venez découvrir ou redécouvrir nos différentes activités de la base de loisirs : 10h à 12h, challenge sportif (seul ou en famille 10€/pers.), 14h à 15h, biathlon laser (tarifs préférentiels). 15h30 à 16h30 tir à l’arc (tarifs préférentiels). De 13h30 à 17h30 : locations de pédalo, paddle et kayak (gratuit). Tombola. La base de loisirs de la Dathée ouvre ses portes pour une nouvelle saison. Venez découvrir ou redécouvrir nos différentes activités de la base de loisirs : 10h à 12h, challenge sportif (seul ou en famille 10€/pers.), 14h à 15h, biathlon laser (tarifs préférentiels). 15h30 à 16h30 tir à l’arc (tarifs préférentiels). De 13h30 à 17h30 : locations de pédalo, paddle et kayak (gratuit). Tombola. otbn

