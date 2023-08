Les Étoiles du lac – édition 2023 Lac de la Chausselière Catégorie d’Évènement: Vendée Les Étoiles du lac – édition 2023 Lac de la Chausselière, 9 septembre 2023, . Les Étoiles du lac – édition 2023 Samedi 9 septembre, 17h00 Lac de la Chausselière Entrée Libre Les Etoiles du lac ont pour but de réunir sur le thème des étoiles et de la nature.

Retrouvez différentes animations à partir de 17h. Un spectacle lumineux aura aussi lieu à 21h au bord du la de la Chausselière. Lac de la Chausselière La Chausselière – La Guyonnière, 85600 Montaigu-Vendée 85600 La Guyonnière Vendée Pays de la Loire 02 51 41 71 58 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T17:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:59:00+02:00

