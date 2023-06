LE ROCK NE MEURT JAMAIS Lac de la Chausselière Catégorie d’Évènement: Vendée LE ROCK NE MEURT JAMAIS Lac de la Chausselière, 24 juin 2023, . LE ROCK NE MEURT JAMAIS Samedi 24 juin, 18h00 Lac de la Chausselière Entrée libre Samedi 24 juin A partir de 18h Lac de la Chausselière – La Guyonnière – Montaigu-Vendée Concerts : WE HATE YOU PLEASE DIE

DIAMOND DOG

THE TWIN SOULS

BLACK BOYS ON MOPED Lac de la Chausselière La Chausselière – La Guyonnière, 85600 Montaigu-Vendée 85600 La Guyonnière Vendée Pays de la Loire 02 51 41 71 58 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:30:00+02:00

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:30:00+02:00 DJUNBOX Détails Catégorie d’Évènement: Vendée Autres Lieu Lac de la Chausselière Adresse La Chausselière - La Guyonnière, 85600 Montaigu-Vendée Departement Vendée Lieu Ville Lac de la Chausselière

Lac de la Chausselière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

LE ROCK NE MEURT JAMAIS Lac de la Chausselière 2023-06-24 was last modified: by LE ROCK NE MEURT JAMAIS Lac de la Chausselière Lac de la Chausselière 24 juin 2023