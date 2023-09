Course de la Diversité – Lac de la Bergeonnerie – Tours Lac de la Bergeonnerie tours Tours, 19 octobre 2023, Tours.

Course de la Diversité – Lac de la Bergeonnerie – Tours Jeudi 19 octobre, 15h00 Lac de la Bergeonnerie tours Sur inscription

1ère Édition pour la région Centre-Val de Loire.

La LCSE lance sa première édition de la Course de la Diversité !

Nous vous donnons rendez-vous au Lac de la Bergeonnerie de Tours (37), le jeudi 19 octobre 2023.

Qu’est-ce que la Course de la Diversité ? Un événement inter-entreprises, qui célèbre l’intégration et la solidarité, des valeurs qui nous sont très chères. Une course qui incarne la diversité au sein de l’entreprise autour de 3 piliers : Mixité, Inclusion, Intergénérationnel.

Le parcours est tracé autour du Lac de la Bergeonnerie sur 3 Km. Possibilité, selon les envies et objectifs, de faire 1 ou 2 tours, soit 3 ou 6 Km.

Le départ et l’arrivée sont matérialisés au niveau de la presqu’île du Lac au coeur du village de la Diversité.

Événement réservé à toutes les entreprises de la Région Centre-Val de Loire, aux associations, collectivités locales et territoriales et à tous leurs salariés.

Chacun est le bienvenu, quel que soit son âge, son niveau de pratique ou condition, car pour nous, chaque effort compte et tout le monde compte.

À chaque participant qui franchit la ligne d’arrivée, la cagnotte augmente pour l’association Magie à l’hôpital dans le cadre du dispositif “Je cours pour les enfants” !

A but caritatif, chaque foulée est un pas de plus pour soutenir l’association et permettre à des enfants hospitalisés et en longue maladie, de profiter de spectacle de magie et de rêve à exhausser.

