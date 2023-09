Tous en marche contre le cancer ! Lac de Feyt Servières-le-Château Catégories d’Évènement: Corrèze

Servières-le-Château Tous en marche contre le cancer ! Lac de Feyt Servières-le-Château, 7 octobre 2023, Servières-le-Château. Tous en marche contre le cancer ! Samedi 7 octobre, 13h00 Lac de Feyt Tous en marche contre le cancer ! À l’occasion d’Octobre Rose, La MSA du Limousin et la Commission des Agricultrices FDSEA 19 se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein.

À cette occasion, une randonnée est organisée : Le samedi 7 octobre 2023 – Départ 14h (Inscription à partir de 13h)

Au lac de Feyt, à Servières-le-Château

Parcours de 9km, accessible à tous Contact et pré-inscription marchonscontrelecancer19@gmail.com – 05.55.21.55.38 Participation sous forme de dons de 5€ minimum – Gratuit pour les enfants Après l’effort, le réconfort ! Un pot de l’amitié sera offert à tous les participants. Nous vous attendons nombreux ! Lac de Feyt Servières-le-Château Servières-le-Château 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:marchonscontrelecancer19@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T13:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

Santé Randonnée Détails Catégories d'Évènement: Corrèze, Servières-le-Château

