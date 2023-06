Séjour en Ardèche Lac de DEVESSET Devesset Devesset Catégories d’Évènement: Ardèche

Devesset Séjour en Ardèche Lac de DEVESSET Devesset, 20 juillet 2023, Devesset. Séjour en Ardèche 20 juillet – 17 août Lac de DEVESSET Un séjour d’activités, de sports, sports aquatiques et de détente. Lac de DEVESSET Base de loisirs 07320 DEVESSET Devesset 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-claude.fr/education/les-ados-les-jeunes/aventure-ados/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T07:00:00+02:00 – 2023-07-20T23:59:00+02:00

2023-08-17T07:00:00+02:00 – 2023-08-17T07:30:00+02:00 Sports Nature Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Devesset Autres Lieu Lac de DEVESSET Adresse Base de loisirs 07320 DEVESSET Ville Devesset Departement Ardèche Age min 11 Age max 16 Lieu Ville Lac de DEVESSET Devesset

Lac de DEVESSET Devesset Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/devesset/

Séjour en Ardèche Lac de DEVESSET Devesset 2023-07-20 was last modified: by Séjour en Ardèche Lac de DEVESSET Devesset Lac de DEVESSET Devesset 20 juillet 2023