Sousceyrac-en-Quercy Compagnie des bois – automne Lac de Comiac Sousceyrac-en-Quercy, 20 octobre 2023, Sousceyrac-en-Quercy. Compagnie des bois – automne 20 – 24 octobre Lac de Comiac 350 L’automne arrive à Comiac…

C’est le moment de profiter des récoltes : parcourir la forêt avec un spécialiste des champignons, ramasser les châtaignes et les faire cuire dans la braise, glaner quelques pommes…

C’est aussi le moment de se rassembler ensemble autour du feu, sous la hutte, se raconter notre rentrée et nos projets tout en fabriquant des cuillères en bois !

Ce sera aussi enfin l’occasion d’apprendre à faire du feu par friction

Lac de Comiac Comiac 4 Sousceyrac-en-Quercy 46190 Comiac Lot Occitanie

2023-10-20T17:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00

2023-10-20T17:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00
2023-10-24T07:00:00+02:00 – 2023-10-24T14:00:00+02:00

