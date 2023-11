Cyclo cross Lac de Clarens Casteljaloux, 11 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Cyclo cross :

Le matin à 9h30 c’est la fédération UFOLEP qui ouvrira le bal puis après la pose déjeuner la fédération FFC prendra le relais avec les écoles de cyclisme puis les jeunes et ensuite les séniors élites. Cette épreuve servira de support au championnat départemental FFC dans toutes les catégories, buvette et restauration sur place.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:00:00. .

Lac de Clarens Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Cyclo cross:

In the morning, at 9:30 a.m., the UFOLEP federation will open the ball, then after lunch, the FFC federation will take over with the cycling schools, followed by the youth and then the elite seniors. This event will support the FFC departmental championship in all categories, with refreshments and catering on site

Ciclocross:

Por la mañana, a las 9h30, la federación UFOLEP dará el pistoletazo de salida, después del almuerzo, la federación FFC tomará el relevo con las escuelas de ciclismo, a continuación los jóvenes ciclistas y después los seniors élite. Este evento servirá de apoyo a los campeonatos departamentales de la FFC en todas las categorías, con refrescos y comida disponibles in situ

Cyclo cross :

Am Morgen um 9:30 Uhr wird der Verband UFOLEP den Ball eröffnen, nach der Mittagspause übernimmt dann der Verband FFC mit den Radsportschulen, dann den Jugendlichen und anschließend den Elite-Senioren. Dieses Rennen dient als Grundlage für die FFC-Departementsmeisterschaft in allen Kategorien

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne