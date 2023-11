Les tractoriales Lac de Caussade Pinel-Hauterive, 4 août 2024, Pinel-Hauterive.

Pinel-Hauterive,Lot-et-Garonne

Tracteurs d’hier et d’aujourd’hui, et leur contribution au paysage actuel !

Démonstrations et défilé de matériels, concours de traction, tir à la corde, tombola, démonstration d’attelage d’ânes, voitures de collections, concours de pêche sur le lac…

Buvette et restauration..

2024-08-04 fin : 2024-08-04 . EUR.

Lac de Caussade

Pinel-Hauterive 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Tractors past and present, and their contribution to today’s landscape!

Equipment demonstrations and parade, pulling competition, tug-of-war, tombola, donkey-drawn carriage demonstration, vintage cars, fishing competition on the lake…

Refreshments and catering.

Tractores de ayer y de hoy y su contribución al paisaje actual

Demostraciones y desfile de maquinaria, concurso de tiro, tira y afloja, tómbola, demostración de carruajes tirados por burros, coches de época, concurso de pesca en el lago…

Refrescos y catering.

Traktoren von gestern und heute und ihr Beitrag zur heutigen Landschaft!

Vorführungen und Parade von Geräten, Zugwettbewerb, Tauziehen, Tombola, Vorführung von Eselgespannen, Oldtimer, Angelwettbewerb auf dem See…

Getränke und Speisen.

