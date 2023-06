Festival FD2Ô #3 Lac de Castet Bielle, 5 août 2023, Bielle.

Bielle,Pyrénées-Atlantiques

Le festival de musique électro FD2Ô vous propose de découvrir cet univers musical en pleine nature ! L’écrin de verdure de l’Espace Naturel du Lac de Castet, vous accueillera pour assister aux performances musicales des artistes DJ, mais également des groupes de musique rock, pop, reggae. accompagnés de Performers Led et laser qui vous feront danser et vous amuser sous les étoiles ossaloises !

Animation labellisée Eté Ossalois.

2023-08-05

Lac de Castet Théâtre de Verdure

Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The FD2Ô electro music festival invites you to discover this musical universe in the heart of nature! The green setting of the Espace Naturel du Lac de Castet will welcome you to enjoy musical performances by DJ artists, as well as rock, pop and reggae bands, accompanied by Led and laser performers who will get you dancing and having fun under the Ossalois stars!

Eté Ossalois event

El festival de música electrónica FD2Ô le invita a descubrir este universo musical en plena naturaleza ¡El exuberante verdor del Espace Naturel du Lac de Castet será el escenario de las actuaciones de DJ, así como de grupos de rock, pop y reggae, acompañados de artistas Led y láser que le harán bailar y divertirse bajo las estrellas de Ossalon!

Un evento con el sello Eté Ossalois

Das Elektro-Musikfestival FD2Ô bietet Ihnen die Möglichkeit, diese Musikwelt inmitten der Natur zu entdecken! In der grünen Umgebung des Naturparks Lac de Castet können Sie den musikalischen Darbietungen von DJs, Rock-, Pop- und Reggae-Bands sowie Led- und Laser-Performern beiwohnen, die Sie unter den Sternen von Ossalois tanzen und sich amüsieren lassen!

Animation mit dem Gütesiegel « Eté Ossalois » (Sommer in Ossal)

