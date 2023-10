Halloween au Lac de Caniel Lac de Caniel Vittefleur, 31 octobre 2023, Vittefleur.

Vittefleur,Seine-Maritime

Halloween à l’espace restaurant : soirée repas (menu unique) + karaoké déguisée (récompense au meilleur déguisement)

Menu :

Mise en bouche

parmentier purée de butternut/salade de saison

fondant au chocolat cœur coulant ensanglanté

Sur réservation, mail de confirmation obligatoire.

Tarif 25€ hors boissons.

Lac de Caniel Rue du Dessous des Bois

Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie



Halloween at the restaurant: evening meal (single menu) + fancy dress karaoke (prize for best costume)

Menu :

Mise en bouche

butternut purée parmentier/seasonal salad

fondant au chocolat c?ur coulant ensanglanté

Reservations required, confirmation by e-mail.

Price 25? excluding drinks

Halloween en el restaurante: cena (menú único) + karaoke de disfraces (premio al mejor disfraz)

Menú :

Aperitivo

puré de calabaza parmentier/ensalada de temporada

fondant au chocolat cœur coulant ensanglanté

Sólo con reserva, se requiere confirmación por correo electrónico.

Precio 25? sin bebidas

Halloween im Restaurantbereich: Essensabend (Einheitsmenü) + verkleidete Karaoke (Auszeichnung für die beste Verkleidung)

Menü:

Appetithäppchen

parmentier mit Butternutpüree/Saisonsalat

fondant au chocolat c?ur coulant ensanglanté (Schokoladenfondant mit blutigem Kern)

Auf Reservierung, Bestätigungsmail erforderlich.

Preis 25? ohne Getränke

