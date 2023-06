A bicyclette 2.0 Lac de Braguessou Saint-Jory, 7 août 2023, Saint-Jory.

A bicyclette 2.0, c’est la suite d’un projet 1 qui nous permis de rallier Marmande à Boé en 5 jours en vivant un expérience hors norme avec les enfants. A leur demande, nous avons créer … la suite… en reprenant nos bases de l’an passé et en pédalant toujours plus loin.

Nous avons choisi d’orienter notre séjour autour d’un projet passerelle pour les 9/11 ans et les 12/16 ans. Ce projet partagé servira de tremplin pour les jeunes entrants au collège à la rentrée et leur permettra d’intégrer plus rapidement un groupe déjà constitué. Le fonctionnement de l’Espace Jeunesse est fondé sur le volontariat. Nous avons pensé qu’il était important de développer une réelle cohésion de groupe pour intégrer les nouveaux arrivants. C’est en ce sens que nous avons opté pour fédérer le groupe autour de l’Objectif Savoir Rouler à Vélo. Sur plusieurs ateliers en amont du séjour, nous allons créer des groupes autour de l’apprentissage de l’équilibre, la lecture de carte mais aussi les règles de conduite. Alors en route pour un monde plus vert ! Cette année le train nous déposera à Toulouse et nos vélos nous permettrons de remonter jusqu’à Boé en longeant le canal, tantôt en y pratiquant des activités nautiques, tantôt en s’y arrêtant pour découvrir le patrimoine historique… Bref des belles découvertes à venir !

Lac de Braguessou Chemin de Perruquet, 31790 Saint-Jory Saint-Jory 31790 Haute-Garonne Occitanie

