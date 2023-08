Roch in Seilhac Lac de Bournazel Seilhac, 31 août 2023, Seilhac.

Seilhac,Corrèze

Concert reprise rock – 19h : Initiation danse rock avec Navy’danse – 20h30 : No man’s land – 21h30 Les Ginettes – Food Truck et Buvette – Gratuit – Lac de Bournazel.

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . EUR.

Lac de Bournazel

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Concert reprise rock – 19h : Initiation danse rock with Navy’danse – 20h30 : No man’s land – 21h30 Les Ginettes – Food Truck and Buvette – Free – Lac de Bournazel

Concierto de covers de rock – 19h: Iniciación al baile rock con Navy’danse – 20h30: Tierra de nadie – 21h30 Les Ginettes – Food Truck y Bar – Gratis – Lac de Bournazel

Rockkonzert – 19 Uhr: Einführung in den Rocktanz mit Navy’danse – 20:30 Uhr: No man’s land – 21:30 Uhr: Les Ginettes – Food Truck und Buvette – Kostenlos – Lac de Bournazel

