Course d’obstacles La Pisse Vache Lac de Bournazel Seilhac, 2 juillet 2023, Seilhac.

Seilhac,Corrèze

La pisse vache fait son grand retour et nous vous attendons nombreux pour partager autant de rires, de folies et de cascades que l’année dernière. Cette année proportionnellement au nombre de participants nous reversons une partie des bénéfices à l’oeuvre des pupilles qui a pour but d’assurer la protection des orphelins et des familles des sapeurs-pompiers décédés..

2023-07-02 fin : 2023-07-02 . .

Lac de Bournazel

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Pisse Vache is back, and we look forward to seeing as many of you there to share the same laughter, madness and stunts as last year. This year, in proportion to the number of participants, we are donating part of the profits to the « Oeuvre des Pupilles », a charity set up to protect orphans and the families of deceased firefighters.

La « pisse vache » reaparece y esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes para compartir risas, locuras y acrobacias como el año pasado. Este año, en proporción al número de participantes, donaremos una parte de los beneficios a la « Oeuvre des pupilles », cuyo objetivo es proteger a los huérfanos y a las familias de los bomberos fallecidos.

Die Kuhpisse ist wieder da und wir erwarten Sie zahlreich, um genauso viel Lachen, Verrücktheit und Stunts zu teilen wie im letzten Jahr. Dieses Jahr spenden wir einen Teil des Gewinns proportional zur Anzahl der Teilnehmer an das Werk der Pupillen, das den Schutz von Waisen und Familien verstorbener Feuerwehrleute zum Ziel hat.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze