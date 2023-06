Initiation Pêche au bouchon à Blasimon Lac de Blasimon Blasimon, 12 juillet 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Une initiation découverte avec un animateur de la Fédération de Pêche de Gironde pour apprendre à pêcher au bouchon. A l’aide d’une canne que l’on peut partager à 2, on s’initie à cette pêche simple qui s’adresse aux débutants ou aux occasionnels, sous les conseils avisés du guide de pêche.

A partir de 6 ans..

2023-07-12

Lac de Blasimon

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An introduction to cork fishing with a guide from the Gironde Fishing Federation. Using a rod that can be shared between 2 people, you can learn this simple fishing technique for beginners or occasional anglers, under the expert guidance of a fishing guide.

For ages 6 and up.

Iniciación a la pesca con corcho con un guía de la Federación de Pesca de Gironda. Con una caña que se puede compartir entre 2 personas, podrá aprender esta sencilla técnica de pesca para principiantes o pescadores ocasionales, bajo la dirección experta de un guía de pesca.

Para niños a partir de 6 años.

Eine Schnuppereinführung mit einem Betreuer der Fédération de Pêche de Gironde, um das Angeln mit dem Stöpsel zu erlernen. Mithilfe einer Rute, die man sich zu zweit teilen kann, wird man unter den fachkundigen Ratschlägen des Angelführers in diese einfache Fischerei eingeführt, die sich an Anfänger oder Gelegenheitsangler richtet.

Ab 6 Jahren.

