Le Lac des Hérons – Ballet crépusculaire au Lac de Beaulieu – Balade nature Lac de Beaulieu Couëron Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Le Lac des Hérons – Ballet crépusculaire au Lac de Beaulieu – Balade nature Lac de Beaulieu Couëron, 9 décembre 2023, Couëron. 2023-12-09

Horaire : 16:00 18:15

Gratuit : non Adulte 12 €, enfant 6 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Prêt d’une paire de jumelles par participant. A Couëron, au bord des marais, on peut observer un étrange ballet au coucher du soleil…Accompagnés d’une guide naturaliste, venez découvrir le Lac de Beaulieu et ses nombreux habitants ailés. Tout public, à partir de 8 ans Durée : 2h15 Balade proposée par « Entourée par la nature » Lac de Beaulieu Couëron 44220

02 40 38 51 00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Lac de Beaulieu Adresse Voie Non Dénommée 0471821 Ville Couëron Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Lac de Beaulieu Couëron latitude longitude 47.22410548, -1.699353312

Lac de Beaulieu Couëron Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coueron/