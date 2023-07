La fête de l’été Lac de Bassillon Bassillon-Vauzé, 5 juillet 2023, Bassillon-Vauzé.

Bassillon-Vauzé,Pyrénées-Atlantiques

12h30 : pique-nique

14h : chasse aux trésors et balade nature avec le Chapeau d’Olivier.

Sur inscriptions..

Lac de Bassillon

Bassillon-Vauzé 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



12:30 pm: picnic

2pm: treasure hunt and nature walk with Chapeau d’Olivier.

Registration required.

12.30 h: picnic

14.00 h: Búsqueda del tesoro y paseo por la naturaleza con Chapeau d’Olivier.

Inscripción obligatoria.

12.30 Uhr: Picknick

14.00 Uhr: Schatzsuche und Naturwanderung mit Le Chapeau d’Olivier.

Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN