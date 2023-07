Pôle Nature Loisirs Bairon Lac de Bairon Bairon et ses environs, 12 juillet 2023, Bairon et ses environs.

Bairon et ses environs,Ardennes

Bairon s’anime cet été avec l’ASPCA et vous propose une multitude d’activités, pour ne jamais s’ennuyer ! Découvrez une sélection riche et variée d’activités nautiques, terrestres et encore d’autres sur réservation. Location de paddles, bateaux pédaliers, slackline, canoë, rosalie, kart à pédale, tir à l’arc, skateboard électrique… Battle archery, course d’orientation, espace ludique, Laser Game… Des séjours sportifs et culturels sont proposés en juillet/août (3 à 5 jours avec ou sans hébergement sous tente)..

Lac de Bairon

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est



Bairon comes alive this summer with the ASPCA and offers you a multitude of activities, so you’ll never be bored! Discover a rich and varied selection of nautical and land activities and others on reservation. Paddles, pedal boats, slackline, canoe, rosalie, pedal kart, archery, electric skateboard… Battle archery, orienteering, playground, Laser Game… Sports and cultural stays are offered in July/August (3 to 5 days with or without accommodation under tent).

Bairon se anima este verano con la ASPCA y te ofrece multitud de actividades, ¡para que nunca te aburras! Descubra una rica y variada selección de actividades náuticas y terrestres, y otras bajo reserva. Palas, hidropedales, slackline, canoa, rosalie, kart a pedales, tiro con arco, monopatín eléctrico… Tiro con arco, orientación, zona de juegos, Laser Game… En julio/agosto se ofrecen estancias deportivas y culturales (de 3 a 5 días con o sin alojamiento en tiendas de campaña).

Bairon belebt sich diesen Sommer mit der ASPCA und bietet Ihnen eine Vielzahl an Aktivitäten, damit Ihnen nie langweilig wird! Entdecken Sie eine reiche und vielfältige Auswahl an Wasser- und Landaktivitäten und noch viele weitere, die Sie auf Vorbestellung buchen können. Verleih von Paddles, Tretbooten, Slackline, Kanu, Rosalie, Pedal-Gokart, Bogenschießen, Elektro-Skateboard… Battle Archery, Orientierungslauf, Spielplatz, Laser Game… Im Juli/August werden Sport- und Kulturaufenthalte angeboten (3 bis 5 Tage mit oder ohne Unterkunft im Zelt).

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme