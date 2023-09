Escrapade en Arden’ Lac de Bairon Bairon et ses environs, 23 octobre 2023, Bairon et ses environs.

Bairon et ses environs,Ardennes

Rendez-vous au salon 100% scrapbooking, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h30.Au programme : créateurs, boutiques et partenaires, ateliers animés, démos, expositions…Entrée : 2€Restauration rapide et buvette sur place. Possibilités de logement.org. Scraptapage.

2023-10-23 fin : 2023-10-24 . .

Lac de Bairon Salle polyvalente

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est



Rendezvous at the 100% scrapbooking fair, Saturday from 10 a.m. to 6 p.m. and Sunday from 10 a.m. to 5:30 p.m. On the program: creators, stores and partners, animated workshops, demos, exhibitions…Entrance fee: 2€Fast food and refreshments on site. Possibilities of accommodation.org. Scraptapage

Acuda al salón 100% scrapbooking el sábado de 10.00 a 18.00 h. y el domingo de 10.00 a 17.30 h. En el programa: diseñadores, tiendas y colaboradores, talleres, demostraciones, exposiciones, etc. Entrada: 2 euros Comida rápida y refrescos in situ. Alojamiento disponible.org. Scraptapage

Treffpunkt für die Messe 100% Scrapbooking, Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr.Auf dem Programm: Designer, Boutiquen und Partner, animierte Workshops, Demos, Ausstellungen…Eintritt: 2€Schnellrestaurants und Erfrischungsstände vor Ort. Übernachtungsmöglichkeiten.org. Scraptapage

Mise à jour le 2023-09-15 par Ardennes Tourisme