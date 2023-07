Cet évènement est passé Nature et Biodiversité, les Mercredis d’Eté Lac d’Auron Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Nature et Biodiversité, les Mercredis d’Eté Lac d’Auron Bourges, 12 juillet 2023, Bourges. Bourges,Cher Nature et Biodiversité, les Mercredis d’été au Lac d’Auron à Bourges.

2023-07-12 fin : 2023-08-30 . .

Lac d’Auron

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Nature and Biodiversity, Summer Wednesdays at Lac d’Auron, Bourges Naturaleza y biodiversidad, miércoles de verano en el lago de Auron (Bourges) Natur und Biodiversität, Sommermittwochs am Lac d’Auron in Bourges Mise à jour le 2023-07-12 par BIT MEHUN SUR YEVRE Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Lac d'Auron Adresse Lac d'Auron Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Lac d'Auron Bourges

Lac d'Auron Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/