Challenge Inter-Entreprises – Jeux ensablés Lac d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle, 19 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Nouvelle édition de ce rendez-vous sportif et convivial, ouvert à toute entreprise, collectivité et association landaise. Au programme, des activités ludiques et sportives. Ce challenge se clôturera par un apéritif dinatoire. Sur inscription avant le 16 octobre 2023..

2023-10-19

Lac d’Arjuzanx

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



A new edition of this friendly sporting event, open to all Landes companies, associations and local authorities. On the program: fun and sporting activities. The challenge will close with an aperitif and dinner. Please register before October 16, 2023.

Nueva edición de este simpático acontecimiento deportivo, abierto a todas las empresas, colectividades y asociaciones de las Landas. El programa incluye actividades lúdicas y deportivas. El desafío finalizará con un aperitivo y una cena. Inscríbase antes del 16 de octubre de 2023.

Neue Ausgabe dieses sportlichen und geselligen Treffens, das allen Unternehmen, Körperschaften und Vereinen aus dem Departement Landes offensteht. Auf dem Programm stehen spielerische und sportliche Aktivitäten. Diese Herausforderung wird mit einem Aperitif und einem Abendessen abgeschlossen. Auf Anmeldung vor dem 16. Oktober 2023.

