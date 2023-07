Lasergame avec Parkattak Lac d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche, 2 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Vivez l’aventure Parkattak, en famille ou entre amis (dès 7 ans), en

individuel ou en collectif. Jeu de simulation de tir laser au cours duquel les participants s’affrontent de manière ludique afin de marquer un maximum de points. Co-organisé par le Service municipal des sports et l’Office de Tourisme..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . EUR.

Lac d’Arfeuille

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Experience the Parkattak adventure, with family or friends (from age 7), individually or in groups

individually or in groups. A laser-shooting simulation game in which participants playfully compete against each other to score as many points as possible. Co-organized by the Municipal Sports Department and the Tourist Office.

Vive la aventura Parkattak, en familia o con amigos (a partir de 7 años), individualmente o

individualmente o en grupo. Un juego de simulación de tiro con láser en el que los participantes compiten lúdicamente entre sí para conseguir el mayor número de puntos posible. Coorganizado por el Departamento Municipal de Deportes y la Oficina de Turismo.

Erleben Sie das Abenteuer Parkattak, mit der Familie oder mit Freunden (ab 7 Jahren), im

einzeln oder in der Gruppe. Ein Laserschuss-Simulationsspiel, bei dem die Teilnehmer auf spielerische Weise gegeneinander antreten, um möglichst viele Punkte zu erzielen. Mitorganisiert vom städtischen Sportamt und dem Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Saint-Yrieix