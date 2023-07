Beach volley Lac d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche, 10 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Activité de Beach volley, ouverte à tous. Inscription possible auprès

de l’ASAVB (association sportive arédienne de volley-ball)..

2023-07-10 fin : 2023-07-10 22:00:00. .

Lac d’Arfeuille

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Beach volleyball activity, open to all. Registration possible with

aSAVB (Association Sportive Ariedienne de Volleyball).

Voleibol de playa, abierto a todos. Puedes inscribirte en

aSAVB (Association Sportive Ariedienne de Volleyball).

Beachvolleyball-Aktivität, die für alle offen ist. Anmeldung möglich bei

der ASAVB (Association sportive arédienne de volley-ball).

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Pays de Saint-Yrieix