Course « La Diableu » Lac Bleu Saint-Rémy-de-Maurienne, 29 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Maurienne.

Saint-Rémy-de-Maurienne,Savoie

La Diableu, trail de découverte de 15 km sur le parcours du LDHD, vous attend.

Deux tours de la boucle du LDHD pour se mesurer au parcours sur un format réduit : 15 km pour environ 600 m de D+.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Lac Bleu

Saint-Rémy-de-Maurienne 73660 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Diableu, a 15km discovery trail on the LDHD course, awaits you.

Two laps of the LDHD loop to test yourself against the course in a shorter format: 15 km for around 600 m of D+

Le espera el Diableu, un recorrido de descubrimiento de 15 km en el circuito LDHD.

Dos vueltas al bucle de la LDHD para ponerse a prueba con el recorrido en un formato más corto: 15 km para unos 600 m de D+

La Diableu, ein 15 km langer Entdeckungstrail auf der Strecke des LDHD, wartet auf Sie.

Zwei Runden auf der Schleife des LDHD, um sich auf der Strecke in einem kleineren Format zu messen: 15 km für ca. 600 m D+

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme Au Pied des Cols Territoire de La Chambre