Course « Le Dernier Homme Debout » Lac Bleu Saint-Rémy-de-Maurienne, 28 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Maurienne.

Saint-Rémy-de-Maurienne,Savoie

Forte de sa première édition ensoleillée et couverte de succès avec pas moins de 6 finishers à 24 tours, l’équipe du LDHD Maurienne vous attend avec impatience pour la deuxième édition..

2023-10-28 fin : 2023-10-29 . EUR.

Lac Bleu

Saint-Rémy-de-Maurienne 73660 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The LDHD Maurienne team is looking forward to the second edition of its successful, sunny first event, with no fewer than 6 finishers on 24 laps.

Tras una primera edición soleada y exitosa, con no menos de 6 clasificados en 24 vueltas, el equipo LDHD Maurienne espera con impaciencia la segunda edición.

Nach einer sonnigen und erfolgreichen ersten Ausgabe mit nicht weniger als 6 Finishern bei 24 Runden, freut sich das Team des LDHD Maurienne auf die zweite Ausgabe.

