Course de chiens de traîneaux Lac Blanc Orbey, 13 janvier 2024, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Venez, en famille ou entre amis encourager les différents attelages présents au coeur d’un paysage immaculé..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 16:00:00. EUR.

Lac Blanc

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Come with family and friends to cheer on the various carriages in the heart of a pristine landscape.

Venga con su familia o amigos y anime a los diferentes carruajes en el corazón de un paisaje prístino.

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden und feuern Sie die verschiedenen Gespanne an, die inmitten einer unberührten Landschaft anwesend sind.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg