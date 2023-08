RockShox Tunning Tour Lac Blanc 900 – Lieu-dit Auberge du Vallon Le Bonhomme, 2 septembre 2023, Le Bonhomme.

Le Bonhomme,Haut-Rhin

Ateliers de réglages, exposition, tests rides et enduros expérience par RockShox..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 18:00:00. EUR.

Lac Blanc 900 – Lieu-dit Auberge du Vallon

Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est



Tune-up workshops, exhibition, test rides and enduro experience with RockShox.

Talleres de puesta a punto, exhibición, pruebas de conducción y experiencia enduro con RockShox.

Workshops zu Einstellungen, Ausstellung, Ride-Tests und Enduros Erfahrung von RockShox.

