Concours de pêche « Fête de la Reboule » Lac aux Ramiers (côté plage) Vernoux-en-Vivarais, 4 novembre 2023, Vernoux-en-Vivarais.

Vernoux-en-Vivarais,Ardèche

Concours de la plus grosse truite, avec classement en 3 catégories : « Adultes hommes », « Adultes femmes » et « Enfants ».

Les participants doivent obligatoire détenir un Permis Pêche Ardèche 2023.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . EUR.

Lac aux Ramiers (côté plage)

Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Biggest trout competition, with 3 categories: « Adult men », « Adult women » and « Children ».

Participants must hold a Permis Pêche Ardèche 2023.

Refreshments and snacks on site.

Concurso de la trucha más grande, con 3 categorías: « Hombres adultos », « Mujeres adultas » y « Niños ».

Los participantes deberán estar en posesión de un permiso de pesca Ardèche 2023.

Refrescos y tentempiés in situ.

Wettbewerb um die größte Forelle, mit Klassifizierung in drei Kategorien: « Erwachsene Männer », « Erwachsene Frauen » und « Kinder ».

Die Teilnehmer müssen zwingend im Besitz eines Angelscheins Ardèche 2023 sein.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-26 par Privas Centre Ardèche Tourisme