Labyrinthe – Zone i à Thoré-la-Rochette

2022-06-18 – 2022-07-03

Labyrinthe – Zone i à Thoré-la-Rochette. Cette première création aura pour thème la rencontre avec soi-même : le public cheminera à l’intérieur d’un dédale de portes et au fil de ce parcours, le reflet du spectateur, son image, seront de plus en plus présents jusqu’au centre du labyrinthe.

Cette proposition s’adresse à un large public pour jeunes et adultes.

Zone i invite l’artiste Vendômois Jean-Philippe Mauchien à la construction d’une oeuvre Land art : un labyrinthe créé à partir de portes, volets, fenêtres et miroirs récupérés dans les dépendances du Moulin de la Fontaine, à Thoré-la-Rochette.

Zone i

