Marseille Divers lieux Bouches-du-Rhône, Marseille Labyrinthe (sortie de résidence) / Akalmie Celsius Divers lieux Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Labyrinthe (sortie de résidence) / Akalmie Celsius Divers lieux, 14 septembre 2021, Marseille. Labyrinthe (sortie de résidence) / Akalmie Celsius

Divers lieux, le mardi 14 septembre à 19:00

Tragédie urbaine en cinq tours Labyrinthe est une fable. Une histoire qui vient se raconter là où on veut bien l’écouter. L’histoire d’un quartier imaginaire qui va s’effondrer, l’histoire des habitants, ceux qui restent, ceux qui partent, ceux qui attendent et regardent tomber la pluie sans rien faire. Labyrinthe est un conte musical, raconté par trois acteurs et un dispositif sonore. Peu à peu, le spectateur s’absorbe dans le récit qui mêle fait divers tragique, mythe fondamental et impression de ville. GRATUIT – sur réservation : [https://www.eventbrite.fr/e/billets-labyrinthe-akalmie-celsius-sortie-de-residence-168844998937](https://www.eventbrite.fr/e/billets-labyrinthe-akalmie-celsius-sortie-de-residence-168844998937) – A partir de 10 ans – durée : 50 mn – Marseille centre-ville – lieu révélé par SMS après réservation – Passe sanitaire nécessaire

Gratuit sur réservation

♫CONTE MUSICAL♫ Divers lieux 13001 marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T19:00:00 2021-09-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Divers lieux Adresse 13001 marseille Ville Marseille lieuville Divers lieux Marseille