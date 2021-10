Limersheim Limersheim 67150, Limersheim Labyrinthe nocturne à la ferme Kieffer Limersheim Limersheim Catégories d’évènement: 67150

Labyrinthe nocturne à la ferme Kieffer 2021-10-22 – 2021-10-27

Limersheim 67150 Limersheim EUR Venez passer une soirée champêtre autour du feu, vous restaurez avant d’explorer notre labyrinthe de maïs.

animation et musique avec le groupe Doriann. N'oubliez pas votre lampe de poche +33 6 06 66 96 87

